Non un risultato scontato lo 0-0 dell’Arzachena a Stintino. Per la squadra di Mauro Ottaviani il girone di ritorno del campionato di Promozione si apre con un buon pareggio, che muove la classifica e vale la conferma dell’ottavo posto con 27 punti nel girone B.

Alla vigilia l’allenatore aveva rimarcato che le insidie contro una formazione in lotta per la salvezza, piegata all’andata 2-0, non sarebbero mancate, e ha avuto ragione, tanto che il punto colto in trasferta ieri può ben essere archiviato come un risultato che dà continuità alla vittoria contro il Tuttavista Galtellì, dal quale ripartire per preparare la prossima sfida casalinga col Thiesi, che in classifica tallona l’Arzachena a -1.

