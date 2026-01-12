Dallo 0-3 al 3-3 a Tortolì è un attimo. La mancata vittoria nello scontro diretto della 2ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza non va giù al Santa Teresa, che all’inizio della ripresa già pregustava i 3 punti e il quarto successo di fila.

Al Fra Locci va in scena una sfida dai due volti, con una prima parte dominata dagli ospiti e una seconda caratterizzata dalla grande rimonta dei padroni di casa, che grazie al pareggio di ieri confermano il decimo posto in classifica e il vantaggio di 2 punti sulla squadra di Fabio Levacovich, che allunga comunque la serie positiva e con 18 punti resta in corsa per l’obiettivo stagionale della salvezza diretta.

Alcune assenze, soprattutto a centrocampo (vedi Zupel e Generoso, infortunati), si fanno sentire, ed evidentemente un così ampio vantaggio poteva essere gestito meglio, ma un punto in trasferta non è da buttare, e dagli errori si può sempre imparare. A maggior ragione se al prossimo turno i biancocelesti affronteranno il Tempio terza forza del torneo.

© Riproduzione riservata