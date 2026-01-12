In Serie B Femminile, il 2026 della Mercede riparte esattamente da dove era terminato il 2025, vale a dire con una vittoria. Record da aggiornare, dunque, con il quintetto allenato da Manuela Monticelli a 10 successi in altrettante gare.

Big match. La capolista era attesa dal difficile impegno sul parquet dell’Antonianum Quartu. Al termine dei 40’ di gioco vince per 56-71. Primi 10’ di marca ospite (13-19 al 10’), prima della reazione quartese culminata sul sorpasso in concomitanza con la sirena dell’intervallo (35-32 al 20’). Al rientro dal riposo lungo la Mercede accelera e torna a guidare il punteggio (44-53 al 30’). Trend che non cambia negli ultimi 10’, fino al +15 finale. Miglior realizzatrice della gara è Murgia, con 24 punti.

Inseguitrice. Alle spalle l’Astro Cagliari ritorna dalla trasferta di Sassari, contro la Fenix, con la vittoria (57-61 il finale). Cagliaritane sempre avanti nel punteggio nell’arco dei 40’ di gioco, senza però riuscire ad acquisire un margine di vantaggio sopra la doppia cifra (11-16 al 10’, 20-27 al 20’ e 38-45 al 30’). Negli ultimi 10’ le sassaresi si riportano fino al -2 del 37’ (53-55), ma le cagliaritane riescono a gestire al meglio il finale e a portare a casa la nona vittoria stagionale. Nell’Astro, da segnalare i 18 punti firmati da Saias.

Le altre. Vittorie casalinghe per San Salvatore Selargius e Su Planu. Le prime battono la Pallacanestro Nuoro per 65-40. San Salvatore che parte forte nella prima parte di gara, fino al 34-18 del 20’. Nella terza frazione le nuoresi cercano di rimanere a contatto (45-31 al 30’), ma negli ultimi 10’ il divario si allarga fino al +25 del 20’. Top scorer della gara è Vargiu, del San Salvatore, con 20 punti. Su Planu, invece, supera Il Gabbiano per 50-41. Partita che le padrone di casa indirizzano nei primi 20’ (12-4 al 10’ e 33-17 al 20). Reazione ospite nel terzo quarto (35-29 al 30’), ma Su Planu riesce poi nel finale a tenere un margine di sicurezza. Miglior realizzatrice della sfida è Lucchini, del Su Planu, con 21 punti.

© Riproduzione riservata