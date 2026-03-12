La Nuova Icom Selargius torna in campo dopo la pausa forzata dello scorso weekend, dovuta al rinvio della trasferta sul parquet di Costa Masnaga per gli impegni delle nazionali. Sabato alle 16, al PalaVienna, le giallonere ospiteranno l’Use Rosa Scotti Empoli in uno scontro diretto di grande peso specifico nella corsa ai playoff della Serie A2 femminile.

La squadra di Vasilis Maslarinos arriva all’appuntamento nel momento migliore della stagione: le quattro vittorie consecutive ottenute prima della sosta hanno rilanciato le ambizioni delle selargine, attualmente seste con 24 punti. Un piazzamento che lascia margini interessanti, considerando che il San Salvatore ha disputato una o anche due partite in meno rispetto ad alcune rivali dirette.

Di fronte ci sarà però una delle formazioni più solide del girone. Empoli occupa il quarto posto a quota 26 ed è reduce da tre successi di fila, l’ultimo dei quali sul campo di Torino (59-62) grazie ai 19 punti di Rylichova e ai 17 di Lussignoli.

All’andata, il 3 dicembre, le toscane si imposero nettamente per 86-48, in una serata difficile per le giallonere, penalizzate anche dall’assenza di Angela Juhasz.

La playmaker argentina Isabella Ingenito sottolinea l’importanza della sfida: «Abbiamo preparato la partita con la massima concentrazione. Arriva il momento più importante della stagione e contro Empoli ci giochiamo molto: una vittoria potrebbe avvicinarci alle prime quattro». La regista giallonera ricorda anche la gara d’andata: «È stata una prestazione molto negativa e vogliamo assolutamente evitare che succeda di nuovo. Dovremo essere pronte fin dall’inizio, perché Empoli è una squadra esperta e non perdona».

Il ritorno al PalaVienna può rappresentare un fattore: «Per noi giocare in casa ha un valore speciale. Il sostegno dei nostri tifosi ci dà sempre una spinta in più».

© Riproduzione riservata