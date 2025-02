Torna in campo oggi il girone B di Promozione con gli anticipi del sabato.

Il calendario propone le trasferte delle due capoliste: l'Usinese a Siniscola, il Buddusò a Castelsardo. Gare difficili per le prime della classe, ma non impossibili.

Il Siniscola penultima della classe che ha assoluta necessità di far punti in chiave salvezza. Il Castelsardo deve ugualmente far punti per non essere risucchiato dalla zona - rischio della classifica.

In programma anche Abbasanta-Sennori, Arzachena-Lanteri, Bosa-Macomerese, Castelsardo-Buddusò. E ancora, Coghinas-Ovodda, Tonara-Tuttavista, Luogosanto-Bono.

