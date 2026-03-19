Promozione, girone B: Alghero a un passo dalla festaI giallorossi possono conquistare l’Eccellenza già nell’anticipo di sabato. Domenica sfide decisive tra playoff e salvezza
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L’Alghero è pronto a festeggiare il salto in Eccellenza: alla formazione guidata da Mauro Giorico basta una vittoria nell’anticipo della 29esima giornata, in programma sabato al “Pino Cuccureddu” contro il Luogosanto, per chiudere definitivamente i conti.
I numeri parlano chiaro: 78 punti, imbattibilità stagionale e un dominio mai realmente in discussione. Ora manca soltanto l’ultimo passo per trasformare una stagione perfetta in un trionfo aritmetico.
Domenica il resto del programma (tutte alle 15, eccezion fatta per Thiesi–Usinese alle 16) offrirà spunti importanti soprattutto nella corsa playoff e nella lotta salvezza.
Alle spalle della capolista, il Bonorva, secondo a quota 61, sarà impegnato sul campo del Bosa: un confronto tutt’altro che semplice contro una squadra che alterna buone prestazioni ma resta invischiata nella parte bassa della classifica.
Sfida interessante anche per l’Ozierese (54 punti), che ospita il San Giorgio Perfugas, mentre il confronto tra Coghinas e Arzachena mette in palio punti pesanti in ottica playoff per i padroni di casa.
Grande equilibrio anche in Li Punti–Atletico Bono, con i padroni di casa chiamati a sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona più calda, mentre gli ospiti cercano ancora punti vitali per la rincorsa salvezza e viaggiano sulle ali dell'entusiasmo dopo il pareggio contro l'Alghero.
La Macomerese affronta il Castelsardo in una gara aperta a ogni risultato, mentre lo Stintino ospita il Ghilarza in uno scontro diretto che può valere molto in chiave salvezza.
Il Campanedda è atteso sul campo del fanalino di coda Tuttavista, oramai ad un passo dalla retrocessione in Prima. Ospiti cercano punti per blindare la permanenza nella categoria.
Chiude il programma il confronto tra Thiesi e Usinese (ore 16), con gli ospiti ancora in piena corsa per un posto nei playoff.