Un fine settimana che può dire molto sulla corsa al vertice e sulla lotta salvezza nel girone A di Promozione.

Si parte sabato alle 16 ad Oristano, dove la Tharros ospita il Guspini. La formazione guidata da Cristian Dessì ha un’occasione importante: con una vittoria, infatti, potrebbe salire momentaneamente al comando, mettendo pressione alla capolista Terralba.

Di fronte, però, ci sarà una Tharros che, dal canto suo, deve anche guardarsi alle spalle: servono punti per evitare rischi.

Domenica le altre gare. Alle 15 riflettori puntati sulla capolista Terralba, impegnata in casa contro l’Uta. Sulla carta i padroni di casa partono favoriti, forti dei 65 punti e di un rendimento quasi impeccabile, ma l’Uta è in gran salute e potrebbe creare più di un grattacapo.

Alle spalle, il Castiadas, terzo, ospita il Cus Cagliari: un match in cui i padroni cercheranno di consolidare la propria posizione playoff contro una formazione in cerca di punti salvezza.

Altra partita di cartello quella tra Villacidrese, quarta, e il Selargius: una sfida tutt’altro che semplice per gli uomini di Diego Mingioni contro una squadra in buona forma.

L’Arborea, sesta forza del torneo, sarà ospite del Pirri, squadra che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. L’Atletico Cagliari di Carlo Saba affronta invece lo Jerzu Picchi. Il Vecchio Borgo Sant’Elia affronta l’Ovodda al “Bellavista” di Sinnai.

In coda in programma gli scontri diretti Samugheo-Tonara e Baunese-Freccia Parte Montis.

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