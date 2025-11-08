Il Tc Alghero vola a Macerata.

Per la sesta e ultima giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile, gli algheresi giocano sui campi del circolo “Claudio e Geo Giuseppucci”..

I ragazzi di capitan Gino Asara sono già sicuri di disputare i playout-salvezza, sono ultimi nel girone e reduci dal 4-2 subito a domicilio per mano dei pratesi del Tc Bisenzio.

I marchigiani, reduci dal 4-2 sul Ct Albinea, con cui condivide la seconda piazza, cerca punti per centrare la salvezza diretta.

A Maria Pia, nel match d'andata, gli algheresi persero 6-0.



La classifica: Tc Bisenzio (17 match vinti) 12; Ct Albinea (20) e Tc Macerata (18) 9; Tc Alghero (5) 0.

