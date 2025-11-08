Il Santa Teresa torna a giocare tra le mura amiche dello stadio di casa, dove, in occasione della 9ª giornata del campionato di Eccellenza, affronterà il Lanusei.

Domani al Buoncammino andrà in scena il testacoda del turno tra la squadra di Celestino Ciarolu, terzultima in classifica, e quella guidata da Alberto Piras, vice capolista, sconfitta finora solo dalla primatista Tempio e tornata al successo all’ultimo turno al Lixius contro il Carbonia grazie a una splendida rete di Gabriel Silva.

Allo stesso modo, il Santa Teresa viene dal 2-2 di Ossi, dove ha sfiorato la vittoria passando due volte in vantaggio con Carlander (su rigore) e Sanna, e sfoderando contro una delle formazioni più forti del torneo una prestazione che conferma la crescita dei biancocelesti.

Squadre in campo allo stadio di Santa Teresa Gallura alle 15: dirige il match l’arbitro Riccardo Mattu della sezione di Oristano, assistenti Simone Crobu di Oristano e Mario Canu di Olbia.

© Riproduzione riservata