La Polisportiva Ovodda comunica che sarà Giorgio Ferraro a guidare l’Ovodda nel campionato di Promozione 2026/27.

Il nuovo mister della prima squadra avrà nel suo staff come allenatore in seconda Francesco Piras. L'obiettivo è quello di fare un buon campionato in un torneo diffci come quello di Promozione. Nell'ultima stagion l'Ovodda ha gocato il girone A concludendo il torneo al quartutimo posto.

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