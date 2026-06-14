calcio regionale
14 giugno 2026 alle 11:58aggiornato il 14 giugno 2026 alle 11:59
Promozione, Ferraro è il nuovo tecnico dell’OvoddaL’allenatore in seconda sarà Francesco Piras
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La Polisportiva Ovodda comunica che sarà Giorgio Ferraro a guidare l’Ovodda nel campionato di Promozione 2026/27.
Il nuovo mister della prima squadra avrà nel suo staff come allenatore in seconda Francesco Piras. L'obiettivo è quello di fare un buon campionato in un torneo diffci come quello di Promozione. Nell'ultima stagion l'Ovodda ha gocato il girone A concludendo il torneo al quartutimo posto.
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