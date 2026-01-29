Doppio colpo in entrata per la Villacidrese, club militante nelle zone nobili del Girone A di Promozione. La società ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Caferri e Nicola Pintus.

Il primo è un centrocampista ed esterno di fascia, classe 2005 di Guspini, che ha iniziato la stagione nel Gsd Villasimius in Eccellenza. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Don Bosco Fortitudo, è passato anche per l'ItalPiombo ed Arbus sino alla categoria Giovanissimi. Dagli Allievi alla prima squadra (Promozione ed Eccellenza) veste i colori di casa del Guspini, formandosi come giocatore e ragazzo. Raccoglie i frutti del suo lavoro e passa per due anni al Costa Orientale Sarda in Serie D.

Il secondo, classe 2006, sempre centrocampista ed esterno di fascia, di Arborea, cresce nel settore giovanile del Terralba fino alla categoria Allievi. Passa poi all'Arborea e Tharros in Promozione ed Iglesias in Eccellenza, prima di approdare quest'anno alla Villacidrese.

Entrambi sono due giocatori molto dotati tecnicamente, veloci nelle gambe e nel pensiero, già pronti a ritagliarsi il proprio spazio in campo. Il tecnico Diego Mingioni li ha già fatti esordire entrambi, nelle ultime uscite stagionali e saranno senza dubbio di grande aiuto per il resto della stagione agonistica.

