Il Muravera ha vinto il derby con la Marcozzi nell’anticipo della seconda giornata di ritorno della serie A1 maschile. Il team del coach Abbaticchio si è imposto 3-1 e scavalca provvisoriamente il Messina al terzo posto. La Marcozzi, alla seconda sconfitta consecutiva, resta al terzultimo posto. I cagliaritani di Ferrero erano partiti bene con il rumeno Sipos che ha impiegato tre set per sconfiggere Ismailov. Poi è solo Muravera, Putuntica ha trovato resistenza in Chandra, ma alla resa dei conti è stato un altro 3-0 e risultato in parità. È il momento di Francesco Trevisan, prima vittoria in A1 ai danni di Vallino Costassa che ha resistito vincendo il secondo set e annullando due set point nel terzo, per crollare nel quarto. Il punto della vittoria è stato di Putuntica, Sipos perde il primo set (11-5), si infortuna e si ritira dando via libera al moldavo.

Altro derby nella Palestra Cuccu, anticipo della prima giornata di ritorno della A1 femminile, il TT Sassari ha battuto il Muravera 3-1 e si è confermato al secondo posto. Primo punto di Garnova in tre set su una combattiva Seu, la rumena Ciobanu non concede scampo a Valentina Roncallo. Sofia Minurri ha riaperto la partita battendo l’esordiente promessa sassarese Laura Alba Pinna, chiude Ciobanu in tre set con Seu.

Prossimo weekend

Altri due derby animeranno il weekend pongistico.

Sabato, per la A1 maschile, è in programma TT Sassari-Santa Tecla Nulvi, quasi un testa coda con i campioni d’Italia all’inseguimento della capolista Bagnolese, che giocherà domenica a Carrara.

Domenica in serie A1 femminile altra sfida da non perdere, Norbello-Quattro Mori, un solo punto divide le due formazioni.

Con la ripresa della serie A2 maschile, si gioca su due tavoli nella Palestra di Via Azuni, dove è in programma in contemporanea con il derby femminile, Norbello-Silver Lining, ospiti secondi in classifica. In trasferta il Quattro Mori, sabato a Pieve Emanuele.

