Il Carbonia torna sul mercato e fra stasera e domani mattina è in arrivo un nuovo centrocampista: si tratta di Leonardo Brisciani, classe 2005, proveniente dalla Toscana. È il centrocampista che l'allenatore Graziano Mannu chiedeva dopo la partenza qualche mese fa di Nannini e dopo una serie di infortuni che hanno limitato le prestazioni di altri centrocampisti e attaccanti sebbene siano tutti sulla via del recupero. Il mediano dovrebbe giungere a Carbonia domani mattina ed essere subito disponibile per il mister sebbene sia da valutare se possa già essere utilizzato nella trasferta di domenica a Buddusò. Il Carbonia prima della sosta del campionato è reduce dalla sconfitta contro l'ultima in classifica, il sant'Elena, per 2-0 allo Zoboli: gara segnata da profonde incertezze della difesa ma anche da una serie di infortuni di giocatori cardine della formazione mineraria che hanno parzialmente minato la prestazione della squadra. Sulla via del recupero difatti, e per esempio, l'attaccante argentino Tomas Pavone e il fantasista Andrea Porcheddu.

