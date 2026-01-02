Inizio di 2026 all’insegna dell’entusiasmo e delle ambizioni per il Cus Cagliari, impegnato nel girone A di Promozione. La società universitaria guarda avanti con fiducia e lo fa attraverso le mosse del direttore sportivo Andrea Vargiu, che ha firmato i primi due colpi del mercato invernale.

«Ci siamo rinforzati questa settimana, mi sono fatto due regali per cercare di scalare la classifica», ha spiegato Vargiu, sottolineando la volontà del club di crescere nella seconda parte di stagione. Il primo volto nuovo è in realtà un ritorno: Alessandro Piroddi, esterno tutta fascia, rientra al Cus dopo l’esperienza al Tortolì.

Giocatore universitario, Piroddi ha maturato un’importante esperienza in Eccellenza, campionato disputato sempre da titolare, mettendo in mostra corsa, affidabilità e duttilità tattica. Insieme a lui arriva anche il centrocampista ogliastrino Matteo Carboni, proveniente dall’Idolo Arzana. Un rinforzo che garantisce qualità e dinamismo in mezzo al campo, aumentando le soluzioni a disposizione dello staff tecnico: i nuovi acquisti saranno già disponibili domenica, nella gara interna che il Cus Cagliari giocherà contro l’Uta al campo "Polese" di viale Marconi.

Un appuntamento importante per testare subito i rinforzi e iniziare il 2026 con slancio. Il mercato ha lanciato un segnale chiaro: il Cus Cagliari vuole essere protagonista e provare, partita dopo partita, a risalire la classifica nel girone A che Promozione. Attualmente la squadra cagliaritana occupa il nono posto assieme allo Jerzu.

