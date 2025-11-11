Si gioca domani, mercoledì, alle 15, una delle gare di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione.

In programma Alghero–Coghinas. La squadra catalana vola in vetta al campionato con trenta punti su dieci gare giocate. Ora vuole andare avanti anche in Coppa. Le due squadre si sono già affrontate in campionato, con vittoria per 2-0 dell’Alghero di Mauro Giorico Il Coghinas di Paolo Congiu proverà a fare l'impresa. Le altre tre gare dei quarti di finale si giocheranno il 19 novembre: Arborea–Tonara e Castiadas–Uta alle ore 18, e Bonorva–Li Punti alle 18.30. Le partite di ritorno sono previste mercoledì 26 novembre alle 15, ad eccezione di Tonara–Arborea, in programma martedì 3 dicembre alle 18.

