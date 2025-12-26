Nicola Porcu e Barbara Dessolis sono i nuovi campioni sardi di tennis. Ed entrambi, portacolori del Tc Cagliari, hanno firmato la doppietta sui campi in green set del Tc Terranova, avendo vinto anche i tornei di doppio (con due compagni di circolo, rispettivamente, Lorenzo Rocco e Marcella Dessolis).



Il commento di Porcu: “E' stata una partita molto combattuta, Lorenzo sta giocando molto bene e per me è stata una sfida impegnativa. Spero di poterne giocare altre di partite del genere con lui. Personalmente sono molto felice per questo secondo titolo in singolo e primo in doppio”.



Il commento di Dessolis: “E' stata una bella partita, forse la migliore che abbiamo giocato contro per entrambe. Purtroppo mia sorella aveva dolore alla spalla nel servizio e ha preferito fermarsi giustamente, però siamo molto contente del torneo e di come abbiamo giocato”.

© Riproduzione riservata