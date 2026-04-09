Crisi tecnica al Pirri militante nel girone A della Promozione. La stessa società ha comunicato le dimissioni dell'allenatore Davide Meloni e del suo staff: l'allenatore in seconda Mauro Bistrussu, l'allenatore dei portieri Marco Conti e il preparatore atletico e fisioterapista Sergio Mura.

Con un comunicato la società «ringrazia Davide Meloni e tutto lo staff per il grande lavoro svolto in questi mesi, nei quali hanno portato all'interno dell'ambiente Calcio Pirri un altissimo livello di serietà e di dedizione al lavoro, contraddistinguendosi non solo per l'alto profilo di competenza mostrato, ma anche per l'upgrade mentale e professionale trasmesso in ambito sportivo, umano e relazionale».

«A tutti e quattro i professionisti vanno i migliori auguri societari per un prosieguo di carriera importante e ricco di soddisfazioni personali e professionali». Il Pirri è in zona salvezza con 29 punti.

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