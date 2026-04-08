Un derby attesissimo domenica prossima a Tertenia. In Ogliastra arriva il Budoni, atteso dalla Cos.

I galluresi allenati da Raffaele Cerbone hanno assoluta necessità di far punti per allontanarsi dalla zona playout del girone G della Serie D dove è precipitato assieme all'Olbia.

La Cos punta al successo per cercare invece di avvicinarsi ai playoff, zona che ospita il Monastir, unica fra le sarde. Una gara quella di Tertenia insomma importantissima per Budoni e Cos anche se per obiettivi diversi.

La squadra di Francesco Loi è imbattuta da sei turni. Nell'ultima gara di campionato il Budoni ha invece perso in casa (2-3), una gara importantissima con l'Albalonga concorrente per la salvezza con rimonta dei laziali nel secondo tempo.

La partita che si giocherà al campo Is Arranas di Tertenia, avrà inizio alle 15. In programma anche Monastir-Trastevere, Latte Dolce-Palmese e Scafatese-Olbia.

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