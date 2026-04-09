L'Esperia ritrova il sorriso nel derby. Dopo un mese segnato da più ombre che luci, i rossoblù ritrovano la retta via nella sfida interna contro i "cugini" della Klass Sennori, reglati al PalaPirastu per 83-70 nel 27° turno di Serie B Interregionale.

Una vittoria anche più rotonda di quanto dica il +13 finale, maturata grazie a un bell'affondo nel secondo periodo (27-14 di parziale), poi gestito fino alla sirena di fronte ai tentativi di reazione ospiti, autori comunque di una prova generosa.

I segnali positivi sono arrivati un po' da tutti, ma soprattutto da Marco Giordano, che stavolta ha accompagnato una buona prestazione alla mira dall'arco (18 personali con 5/10 dall'arco). Il suo recupero su alti livelli può essere determinante per un'Esperia alla ricerca dell'ultimo guizzo per blindare la partecipazione ai playoff. Dall'altra parte, la Klass incassa il successo della diretta concorrente Antoniana, ma non fa drammi in attesa delle ultime 3 sfide della post season.



La gara. Sono gli ospiti a partire meglio, spinti dall’energia difensiva e dalle iniziative di Sanna, che firma il primo strappo (2-9). L’Esperia impiega qualche minuto a trovare ritmo, poi si affida a Potì per rientrare e sorpassare, chiudendo il primo quarto avanti di misura. La svolta arriva nel secondo periodo: la squadra di coach Manca alza l’intensità, sporca le linee di passaggio e trova continuità offensiva. La zona di Sennori viene punita dalle triple di Locci e Giordano, che si accende dall’arco e firma l’allungo fino al +15 all’intervallo.

Nella ripresa i cagliaritani provano a chiudere i conti con un parziale di 9-0 e toccano anche il +22, sfruttando le transizioni di Frattoni. Sennori reagisce con orgoglio, alzando la pressione difensiva e rientrando parzialmente nel punteggio, ma senza mai mettere davvero in discussione l’inerzia della gara. Nell’ultimo quarto l’Esperia gestisce con lucidità i possessi chiave affidandosi ancora a Giordano e respinge ogni tentativo di rimonta.

Esperia-Sennori 83-70

Confelici Carni Cagliari: Porcu, N. Manca, Cabriolu 4, Giordano 18, Potì 19, Frattoni 12, Thiam 8, Picciau, Locci 14, Pili 5, Morgillo 3. Allenatore F. Manca

Klass Sennori: Cordedda 7, Biolchini 5, Puggioni ne, Sanna 12, Nwokoye 14, Merella 3, Cabras 12, Tola 5, Pisano, Hubalek 12, Biolchini 5. Allenatore Longano

Parziali: 23-21; 50-35; 65-51

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