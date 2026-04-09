L’Anas ha concluso gli interventi di consolidamento del corpo stradale sulla strada statale 131 "Carlo Felice", in un tratto di circa tre chilometri a Macomer. L’investimento complessivo ha superato i 4 milioni di euro. I lavori hanno interessato il tratto compreso tra il chilometro 142,700 e il chilometro 145,800, su entrambe le carreggiate. Tra gli interventi principali: la stabilizzazione completa del piano stradale, la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio idraulico, sia superficiale sia profondo, e il ripristino delle opere di attraversamento esistenti. Sono state inoltre installate canalette di drenaggio, nuove barriere di sicurezza laterali e spartitraffico centrali Anas NDBA di ultima generazione, per aumentare la sicurezza di automobilisti e mezzi pesanti.

Ulteriori interventi sono stati eseguiti in corrispondenza del chilometro 15,200, lungo la carreggiata in direzione Sassari, mediante il rinforzo delle scarpate con muri di contenimento in calcestruzzo armato vibrato, più resistente e duraturo, oltre alla realizzazione di opere idrauliche per la gestione delle acque, al rifacimento della sovrastruttura e alla posa di nuove barriere laterali.

Sulla carreggiata opposta, tra il chilometro 149 e il 151, è stata inoltre realizzata una nuova pavimentazione stradale, completa di segnaletica orizzontale. La conclusione di questi lavori ha consentito l'avvio di ulteriori interventi per il potenziamento della sicurezza, tra cui l'installazione di oltre 10 chilometri di nuove barriere spartitraffico centrali (tra il chilometro 143,500 e il chilometro 154), di cui tre chilometri già completati. In questo caso, l'investimento ammonta a 6 milioni di euro. I lavori rientrano in un più ampio piano di Anas per l'ammodernamento del tratto, che comprende anche la costruzione del nuovo svincolo di Macomer/Mulargia, attualmente in fase di realizzazione.

(Unioneonline)

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