La delegazione della Lega nazionale dilettanti Ogliastra promuove l’evento “Donna, Vita, Libertà!”, in programma sabato 11 aprile alle ore 10,30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Industriale di Tortolì. «L’iniziativa - si legge nella nota dell'organizzazione - nasce con l’obiettivo di celebrare l’universo femminile nello sport, riconoscendone il valore come motore di un profondo cambiamento culturale, in cui l’unicità della donna diventa il cuore di un nuovo paradigma sportivo. Particolare attenzione sarà dedicata alla figura della donna che gioca a calcio, valorizzandone il percorso umano e professionale, dove il rigore della disciplina contribuisce ad elevare il prestigio della cultura sportiva contemporanea».

L’evento vedrà la partecipazione di tutte le Società appartenenti alla Delegazione LND Ogliastra e coinvolgerà le classi quinte degli Istituti superiori di Tortolì, per un totale di circa 250-300 studenti, oltre a cittadini e appassionati. Interverranno diverse figure del panorama calcistico professionale. In collegamento da remoto, Giulia Masia, ex giocatrice della Nazionale italiana di calcio femminile, con esperienze nella Torres e Lazio, suor Silvia Carboni, psicoterapeuta ed ex calciatrice di Serie B. Saranno collegate da Formello, dove saranno impegnate in una partita di beneficenza). In presenza, Riccardo Pazzona, psicologo dello sport e docente universitario presso la Facoltà di Scienze Motorie di Cagliari e Elisa Farris, ex calciatrice e psicologa dello sport.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione e confronto, volta a promuovere i valori dell’inclusione, del rispetto e della crescita culturale attraverso lo sport alla presenza delle giovani generazioni.

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