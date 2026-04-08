Così come nel campionato di Eccellenza anche in quello di Promozione si è giocato alla vigilia di Pasqua. Per quanto riguarda il girone B, dove sono presenti le compagini “anglogalluresi”, la sorpresa nell'uovo pasquale è risultata in generale quanto mai gradita sia che si parli dei posti al sole sia che si parli delle zone basse della classifica.

Con la padronanza che gli compete il Coghinas (52 punti), dopo un periodo di leggero appannamento, è tornato sugli standard abituali: ha battuto con un eloquente 0-5 in trasferta il Bosa. Rimane dunque in ottica playoff, in compagnia, con gli stessi punti, del Luogosanto: questi play-promozione potrebbero però non essere disputati per via delle distanze che si registrano. Abbiamo appena parlato dell'undici guidato da Tony Madeddu, che anche a Stintino ha dimostrato di crederci ancora: andato al riposo in svantaggio, nella ripresa ha prima pareggiato e poi ha fatto suo l'incontro, dimostrandosi pronto, vivo e vitale.

Per quanto riguarda l'Arzachena (48), posizionata al settimo posto, la stagione 25/26 può dirsi virtualmente conclusa: ha centrato con anticipo l'obiettivo di partenza ed a quanto è dato sapere è con la mente già alla prossima stagione, con la speranza di essere protagonista.

San Giorgio Perfugas e Castelsardo, infine, sono appaiate all'undicesimo posto con 38 punti e la salvezza diretta è davvero ad un tiro di schioppo. Per la certezza aritmetica, a cui va aggiunto il fattore scaramantico, è però indispensabile attendere. Con l'ammonimento del saggio ed esperto Giovanni Trapattoni quanto mai d'attualità : “Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco”. GIANNI PISCHEDDA Foto: Il forte ed esperto centrocampista ( in maglia rossoblu), Gabriele Bazzoni. (G. Pischedda).

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