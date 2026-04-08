Grande partecipazione e tanto spettacolo per il 4° Cross Country in Pineta, quinta tappa del circuito Biccius Bike Challenge, andato in scena a Donori sotto l’organizzazione della Donori Bike. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama della mountain bike regionale, capace di richiamare 120 atleti pronti a sfidarsi su un tracciato tecnico ed esigente.

Il percorso, reso impegnativo da continui cambi di ritmo, single track insidiosi e strappi decisi, ha messo alla prova abilità e resistenza dei partecipanti, regalando al pubblico una gara intensa e combattuta dall’inizio alla fine.

A prendersi la scena è stato ancora una volta l’Arkitano MTB, protagonista assoluto della giornata. Su tutti ha brillato Marco Serpi (M1), autore di una prova impeccabile. Alle sue spalle, a completare una straordinaria doppietta per il team, Alessio Fois, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Eros Piras, tesserato con la squadra organizzatrice.

Non sono mancati risultati di rilievo anche nelle altre categorie. Tra gli Juniores si è distinto Daniele Santamaria, mentre nella ELMT il successo è andato ad Alessio Fois, confermando l’ottimo stato di forma dell’atleta dell’Arkitano.

Ampia e combattuta la partecipazione nelle categorie Master, con vittorie distribuite tra diversi protagonisti: oltre a Serpi (M1) e Piras (M2), si sono imposti Alberto Olla (M3) dell’Aquascan, Petr Dobry (M4) della Donori Bike, Pierpaolo Atzeni (M5) e Giorgio Atzeni (M6) della Sc Cagliari, Mauro Valente (M7) dell’Arborea Bike, Piero Spada (M8) della Pool Bike e Giorgio Puddu (M9) della 2000 Ricambi.

Proprio Alberto Olla, al termine della gara, ha commentato con soddisfazione: «Un percorso duro ma divertente, di quelli che non ti lasciano respiro. Sono contento della mia prestazione, ho gestito bene le energie e nel finale sono riuscito a fare la differenza. Gare così fanno crescere e danno ancora più motivazione per il resto della stagione».

Grande entusiasmo anche nel settore giovanile, dove si sono messi in evidenza Leonardo Onida ed Edoardo Laconi tra gli Allievi, e Salvatore Pileri insieme a Salvatore Loi tra gli Esordienti, segno di un movimento in crescita e ricco di talenti.

Spazio infine al comparto femminile, con Daria Piana vincitrice tra le Juniores, Sofia Nuscis nella categoria W1 e ottime prestazioni anche per Daria Caria, Carlotta Ghiani, Matilde Podda e Marta Perra nelle rispettive categorie giovanili.

La prova di Donori conferma così il grande momento della mountain bike sarda, tra partecipazione, qualità tecnica e spirito competitivo.

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