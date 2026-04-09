Tempo di finali nel campionato Allievi MSP di basket. La fase conclusiva del torneo, organizzato dal Movimento Sportivo Popolare, si disputerà domenica 12 aprile a Fluminimaggiore. Le partite si terranno nella palestra della Scuola Media di via Argiolas, con l’inizio delle attività previsto in mattinata.

La situazione. Le finali arrivano al termine della stagione regolare, chiusa con l'Astro al primo posto a punteggio pieno, grazie a dieci vittorie in altrettante gare e il miglior saldo tra punti fatti e subiti. Alle spalle della capolista si è posizionata la Phoenix Capoterra (fuori classifica), mentre Jolly Dolianova e Basket Senorbì hanno occupato rispettivamente terza e quarta posizione, guadagnandosi l’accesso alle semifinali del Girone Verde. Nella parte bassa della classifica, Oratorio Sant’Antonio da Padova e Basket Settimo si contenderanno, invece, la finale del Girone Rosso, completando il quadro delle sfide decisive della stagione.

Il programma. Saranno tre le semifinali nel Girone Verde. Si parte alle 10 con Astro-Basket Senorbì; alle 11 si prosegue con Jolly Dolianova-Senorbì e alle 12 chiuderà la mattinata Astro-Jolly. Ogni gara sarà composta da 4 semi-tempi della durata di 7 minuti ciascuno. I timeout, i falli personali e di squadra resteranno invariati. Nel pomeriggio le finali: alle 14 la finale del Girone Rosso tra i padroni di casa dell'Oratorio Sant’Antonio da Padova e il Basket Settimo, mentre alle 15 sarà la volta di quella del Girone Verde tra le vincitrici delle semifinali. La giornata si concluderà con le premiazioni.

Il responsabile del settore pallacanestro MSP Sardegna, Alberto Manca, sottolinea il valore dell’appuntamento. “Queste finali – commenta Manca - aprono la fase conclusiva della stagione e rappresentano un passaggio importante per tutte le società coinvolte. Ci aspettiamo, come sempre, un clima di festa e pieno fair play sia in campo sia sugli spalti”.

© Riproduzione riservata