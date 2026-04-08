In corso di svolgimento sui campi del Gt Generale Rossi di Cagliari la sesta giornata del Super Next Gen Forte Village 2026. I migliori prospetti italiani Under 16 e Under 18 si contendono la vittoria della seconda tappa del circuito Macroarea.

Oggi via ai sedicesimi di finale maschili e agli ottavi femminili, con diciassette match distribuiti su cinque campi.

Nel main draw maschile presenti tutti i tennisti di Seconda categoria, così come nel femminile, in cui entreranno tutte le Seconda non teste di serie. Non manca qualche tennista di Terza categoria, che ha stupito ed è andato avanti nei turni precedenti. Il livello della competizione, già alto e che regala sfide di qualità, si alzerà ancora di più con l'ingresso, domani, delle teste di serie più forti.

Il torneo si avvia verso la sua fase finale, con le semifinali e le finali in programma sabato (mattina e primo pomeriggio) e domenica (dalle 9,30) sul Campo Centrale.

In questi giorni, il circolo ospitante si sta adoperando per mettere a disposizione degli atleti arbitri di sedia e raccattapalle, così come accade nei tornei di fascia elevata.

L’ingresso è gratuito.

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