Dal Castiadas al Sant'Elena. Bebo Antinori è il nuovo allenatore del Sant'Elena in Promozione.

«È la figura giusta per guidare il nostro progetto», ha dichiarato il diesse Mario Orrù. «Parliamo di un tecnico preparato e di grande esperienza, che non ha bisogno di presentazioni. Ha sempre dimostrato di saper valorizzare i giovani, un aspetto fondamentale per la crescita della nostra società. L’obiettivo è fare bene e lasciarci alle spalle, il prima possibile, la delusione della retrocessione».

Nell’ultima stagione Antinori ha guidato il Castiadas a un brillante secondo posto in campionato, chiudendo il torneo con una sola sconfitta.

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