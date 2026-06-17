Promozione, Bebo Antinori nuovo allenatore del Sant'Elena«È la figura giusta per guidare il nostro progetto», ha dichiarato il diesse Mario Orrù
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Dal Castiadas al Sant'Elena. Bebo Antinori è il nuovo allenatore del Sant'Elena in Promozione.
«È la figura giusta per guidare il nostro progetto», ha dichiarato il diesse Mario Orrù. «Parliamo di un tecnico preparato e di grande esperienza, che non ha bisogno di presentazioni. Ha sempre dimostrato di saper valorizzare i giovani, un aspetto fondamentale per la crescita della nostra società. L’obiettivo è fare bene e lasciarci alle spalle, il prima possibile, la delusione della retrocessione».
Nell’ultima stagione Antinori ha guidato il Castiadas a un brillante secondo posto in campionato, chiudendo il torneo con una sola sconfitta.