Promozione, Arzachena-Thiesi anticipata a sabato: smeraldini ospiti del Santa Vittoria di TeltiBiagio Pirina indisponibile per lavori al manto erboso
Col Thiesi l’Arzachena anticipa a sabato. E lo farà allo stadio Santa Vittoria di Telti. La prima gara interna del 2026 la squadra di Mauro Ottaviani la giocherà lontano dal Biagio Pirina, indisponibile per i lavori di manutenzione al manto erboso, messo a dura prova dal pubblico del concerto di Capodanno (protagonista Achille Lauro).
“Se tutto va bene, ci torneremo tra la fine di febbraio e metà marzo: fino ad allora le partite casalinghe le giocheremo nei paesi limitrofi che ci daranno la possibilità di utilizzare le loro strutture”, spiega il presidente dell’Arzachena Academy Costa Smeralda Pasquale Cossu. Appuntamento, allora, domani a Telti, dove, a partire dalle 16, gli smeraldini se la vedranno con un avversario in ripresa, che in classifica con 26 punti li tallona a -1.
Dopo lo 0-0 sul campo dello Stintino, invischiato nella lotta per la salvezza, nello scontro diretto della 2ª giornata di ritorno del campionato di Promozione i galluresi andranno a caccia dei tre punti per allungare sulla zona calda e accorciare le distanze dai playoff: fermo restando l’obiettivo della “salvezza tranquilla”, come continuano a ripetere nell’ambiente, buttare l’occhio oltre il traguardo minimo non è peccato.
All’andata l’Arzachena si impose 1-0 con gol di Donati. La sfida di domani sarà diretta dall’arbitro Giovanni Maria Ortu di Carbonia, assistenti Marco Porcheddu di Olbia e Alessandro Sulis di Oristano.