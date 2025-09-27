All’appuntamento con l’Atletico Bono, avversario domani in trasferta per la 4ª giornata del campionato di Promozione, l’Arzachena Academy Costa Smeralda si presenta da imbattuta e con la porta inviolata. E determinata a vincere.

A dispetto dell’ultimo posto in classifica a quota zero, l’avversario è da prendere con le pinze, ma il pareggio casalingo col Li Punti del turno infrasettimanale è rimasto di traverso ai biancoverdi.

Che meditano riscatto. «Sarà un’altra partita difficile e combattuta: quando una squadra non parte bene, e gioca in casa, cerca di raddoppiare le energie. Noi, tuttavia, andremo lì convinti e concentrati per fare la partita», interviene l’allenatore dell’Arzachena Mauro Ottaviani presentando la sfida del Comunale di Bono.

«La difesa sta facendo molto bene. Però è una conseguenza del lavoro di squadra: se è messa bene, la difesa ha meno difficoltà. In attacco vale lo stesso», aggiunge il tecnico degli smeraldini, secondi con 7 punti nel Girone B, in compagnia di San Giorgio Perfugas, Luogosanto e Usinese, dietro alla capolista Alghero, unica formazione a punteggio pieno.

«Nell’ultima partita abbiamo creato molte occasioni ma non siamo stati abbastanza cattivi. Quello che sto chiedendo ai ragazzi – conclude Ottaviani – è maggiore cattiveria agonistica, perché altrimenti il gol non lo fai».

Squadre in campo alle 16: Atletico Bono-Arzachena sarà diretta dall’arbitro Francesco Orrù di Cagliari (assistenti Alessio Dore di Sassari e Marco Porcheddu di Olbia).

