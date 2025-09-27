Promozione, Arzachena nella tana dell'Atletico BonoOttaviani: «Serve cattiveria agonistica, altrimenti il gol non lo fai»
All’appuntamento con l’Atletico Bono, avversario domani in trasferta per la 4ª giornata del campionato di Promozione, l’Arzachena Academy Costa Smeralda si presenta da imbattuta e con la porta inviolata. E determinata a vincere.
A dispetto dell’ultimo posto in classifica a quota zero, l’avversario è da prendere con le pinze, ma il pareggio casalingo col Li Punti del turno infrasettimanale è rimasto di traverso ai biancoverdi.
Che meditano riscatto. «Sarà un’altra partita difficile e combattuta: quando una squadra non parte bene, e gioca in casa, cerca di raddoppiare le energie. Noi, tuttavia, andremo lì convinti e concentrati per fare la partita», interviene l’allenatore dell’Arzachena Mauro Ottaviani presentando la sfida del Comunale di Bono.
«La difesa sta facendo molto bene. Però è una conseguenza del lavoro di squadra: se è messa bene, la difesa ha meno difficoltà. In attacco vale lo stesso», aggiunge il tecnico degli smeraldini, secondi con 7 punti nel Girone B, in compagnia di San Giorgio Perfugas, Luogosanto e Usinese, dietro alla capolista Alghero, unica formazione a punteggio pieno.
«Nell’ultima partita abbiamo creato molte occasioni ma non siamo stati abbastanza cattivi. Quello che sto chiedendo ai ragazzi – conclude Ottaviani – è maggiore cattiveria agonistica, perché altrimenti il gol non lo fai».
Squadre in campo alle 16: Atletico Bono-Arzachena sarà diretta dall’arbitro Francesco Orrù di Cagliari (assistenti Alessio Dore di Sassari e Marco Porcheddu di Olbia).