Fabio Toro decano dei portieri sardi con i suoi 43 anni è il nuovo portiere della Villacidrese. Lo comunicano la società e il direttore sportivo Luca Pittau. Toro è cresciuto dividendosi tra le giovanili della Kolbe, Cral Provincia, Is Arenas, Gigi Piras e della Johannes. Finito il percorso giovanile è approdato alla Villacidrese facendo il secondo di Nioi, in Serie D, collezionando svariate presenze in campionato e Coppa Italia.

Ha giocato poi nel Sinnai Calcio, Samassi, Progetto Sant'Elia, GSD Gemini Pirri, Pula, ASD Muravera Calcio Polisportiva Orrolese, Arbus Calcio, ASD Guspini Calcio, CUS Cagliari, G.S. Iglesias Calcio, Andromeda e per ultima ASD Castiadas 1973.

Una grandissima esperienza, maturata sul campo, dalla Prima categoria alla Serie D, vincendo due campionati in Prima Categoria, quattro in Promozione e uno in Eccellenza.

© Riproduzione riservata