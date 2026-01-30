Il Samugheo annuncia il nome del nuovo allenatore: è Alberto “Bebo” Piras, cagliaritano, classe 1981. Una scelta fortemente voluta dalla società, che ha individuato in Piras il profilo ideale per proseguire il percorso di consolidamento e valorizzazione della prima squadra, puntando su competenza, metodo e conoscenza del calcio a più livelli.

Il nuovo tecnico biancorosso porta con sé un curriculum di assoluto rilievo. Nel suo percorso spicca l’esperienza a Malta, dove ha ricoperto il ruolo di vice allenatore nella massima divisione, oltre a un lungo e formativo cammino nel settore giovanile del Cagliari Calcio tra il 2018 e il 2023. In quegli anni Piras ha lavorato fino a ricoprire il ruolo di collaboratore tecnico sia della Primavera che della prima squadra, maturando un bagaglio di competenze di alto livello. Nella scorsa stagione l’ultima esperienza in panchina, alla guida della Villacidrese, ulteriore tassello di un percorso in continua crescita.

© Riproduzione riservata