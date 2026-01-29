Dopo una settimana di riposo, la Confelici Cagliari torna in campo. Sabato alle 18 i rossoblù saranno di scena a Benevento per il 3° turno di ritorno della Serie B Interregionale, in una sfida che può pesare sulle gerarchie della zona playoff.

La squadra di coach Federico Manca ha sfruttato il turno di sosta per rifiatare e per proseguire il percorso di reinserimento di Marco Giordano. Il play argentino, reduce da lunghi mesi di recupero dopo l’operazione al ginocchio dello scorso giugno, era a referto nell’ultima gara contro l’Antoniana: resta da capire se, oltre alla panchina, potrà tornare anche sul parquet. Un suo contributo sarebbe prezioso in una trasferta delicata: la Miwa Energia Benevento è sesta in classifica con due punti di vantaggio sull’Esperia, che però si impose nella gara d’andata al debutto stagionale al PalaPirastu, davanti a circa 1200 spettatori, al termine di una sfida equilibrata decisa solo nel finale (56-52).

Un eventuale successo permetterebbe ai cagliaritani di portarsi sul 2-0 negli scontri diretti e di lanciare un segnale importante in vista di un girone di ritorno che l’Esperia vuole affrontare da protagonista. Dall’altra parte ci sarà una formazione solida, ma reduce da un momento complicato: Benevento ha infatti incassato tre sconfitte consecutive, contro Sant’Antonio Abate, Carver e Stella Ebk. Osservato speciale Michael Acosta, centro dominicano classe 1992 e miglior realizzatore della squadra con oltre 15 punti di media.

Torna in campo anche l’altra rappresentante sarda della categoria, la Klass Sennori, impegnata sabato alle 16 sul parquet di Viterbo. I romangini arrivano dalla vittoria su L’Aquila che ha permesso di abbandonare l’ultimo posto solitario, agganciando la San Paolo Ostiense a quota 6 punti. La trasferta si annuncia complessa, contro quella che è attualmente la quarta forza del torneo, ma il recente cambio in panchina con l’arrivo di Fabrizio Longano e l’inserimento di Luca Sanna sul perimetro hanno restituito fiducia.

