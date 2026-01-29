Il Pirri annuncia il raggiungimento di un accordo con il centrocampista Alessandro Serra. Il giovane calciatore, nato a Cagliari il 22 aprile 2005, si unisce ufficialmente alla squadra per la seconda parte della stagione, portando con sé una solida esperienza maturata in Serie D e in Eccellenza.

Serra ha trascorso tutta la sua carriera giovanile nel Cagliari, partendo dalle prime esperienze nelle categorie minori fino ad arrivare alla Primavera. La sua crescita calcistica è stata seguita da vicino, con il Cagliari che ha puntato molto su di lui, ma è stato anche in grado di fare il grande salto fuori dalla Sardegna.

L’esperienza fuori dalla Sardegna ha visto Serra cimentarsi in Serie D con il P.D.H.A.E. Calcio in Valle d'Aosta, per poi tornare in Sardegna dove ha continuato a giocare in Quarta Serie con il Latte Dolce. Il suo percorso è stato segnato da una crescita costante, che ha raggiunto nuovi traguardi durante il biennio in Eccellenza con la Ferrini Cagliari. Qui ha dato sfoggio di tutte le sue qualità, confermando di essere pronto per il salto a livelli ancora più alti.

Adesso, con l'arrivo al Pirri, Serra ha una nuova opportunità per mettersi alla prova in un club che punta sulla valorizzazione di giovani promesse. Il direttore sportivo Stefano Siddi si è detto estremamente soddisfatto di aver concluso l'accordo con il giovane talento, che indosserà la maglia rossoblù con l’obiettivo di contribuire al successo della squadra nella seconda parte di stagione.

La società è convinta che l'inserimento di Serra possa rappresentare una risorsa importante, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come esempio per i giovani che, come lui, sognano di emergere nel calcio nazionale.

