Sabato, alle 15.30, l'Atletico Uri ospita il Ferrini Cagliari per aprire la diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza. L'appuntamento è al comunale "Ninetto Martinez", dove le due squadre si sfideranno con obiettivi diversi in palio. I padroni di casa, con una vittoria, aggancerebbero l'Ossese al secondo posto, almeno per 24 ore. I giallorossi, davanti al pubblico amico, sono reduci da sette vittorie consecutive in altrettante gare. Dall'altra parte, i cagliaritani di Nicola Manunza, attualmente penultimi in classifica, cercano punti salvezza e il risultato utile consecutivo per risalire la classifica.

Domenica si giocheranno le seguenti partite: alle 14.30: Nuorese-Santa Teresa; alle 15: Buddusò-Carbonia, Tortolì-Ossese, Ilvamaddalena-Ossese, Sant'Elena-Lanusei (a Settimo), Taloro-Calangianus, e Tempio-Villasimius (campo Santa Maria Coghinas).

