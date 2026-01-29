Nella Serie C Unica di basket maschile va in scena il 6° turno del girone di ritorno, con una lotta al vertice sempre più serrata e incerta.

La capolista solitaria Sirius Nuoro scende in campo sabato alle 19 sul parquet amico di via Lazio contro il Sant’Orsola Sassari. Impegno sulla carta favorevole per i barbaricini, trascinati dal momento di forma dell’esterno Galantino, ma attenzione a un Sant’Orsola in crescita, che sembra aver finalmente assorbito l’addio dell’ex capocannoniere Luca Sanna.

Sempre sabato, alle 18, tocca al Camping La Salina Calasetta, che vuole approfittare del turno di riposo dell’Olimpia Cagliari per provare a isolarsi al secondo posto, o addirittura agganciare la vetta in caso di scivolone della Sirius. Al PalAversano va in scena il derby del Sulcis contro la Scuola Basket Carbonia: i tabarchini, nettamente vittoriosi all’andata, puntano a confermarsi.

Alle 17.30, al PalaSimula, spazio al derby “in famiglia” tra Dinamo Academy e Sef Torres, formazioni della casa madre Dinamo Sassari. Entrambe stanno disputando una stagione positiva, forse al di sopra delle aspettative, dunque la sfida si preannuncia equilibrata e aperta. Il programma del sabato si chiude alle 20 a Sassari con Aurea-Ferrini Quartu, confronto diretto in chiave salvezza.

L’unica gara domenicale è in programma alle 18.30 a Quartu Sant’Elena, dove l’Antonianum ospita i Demones Ozieri.

Classifica: Sirius Nuoro 22; Olimpia Cagliari e Calasetta 20; Antonianum 18; Dinamo Academy 16; Torres e Ozieri 14; Sant’Orsola 12; Aurea 10; Ferrini e Carbonia 6.

© Riproduzione riservata