La decisione di far disputare Tempio-Villasimius non al Manconi, pare indisponibile per il recente maltempo, ma al campo di Santa Maria Coghinas (domenica alle 15, quarta giornata di ritorno), non è piaciuta ai tifosi dei galletti. Chiaro il comunicato diffuso stasera firmato da “un nutrito gruppo” di supporter della squadra quinta in classifica a -3 dalla capolista Ilvamaddalena.

I tifosi spiegano di seguire «da sempre il Tempio in casa ed in trasferta» e di essere rimasti «molto sorpresi in negativo» dalla decisione, perché «il Comune aveva dato la disponibilità del Demuro per la partita» e «si poteva andare anche a Calangianus», mentre è «assurdo giocare a 35 chilometri di distanza». Una decisione definita «francamente penalizzante per noi tifosi e cittadini tempiesi. Pensate se la Torres giocasse a Castelsardo con il campo del Latte Dolce disponibile: sarebbero stati contenti i suoi tifosi? E gli abbonati che hanno pagato in anticipo? E le persone che non si possono spostare da Tempio e hanno già perso la partita in casa con l’Iglesias? Oltretutto neanche in trasferta possiamo più andare, dopo quella di Santa Teresa ci è stata vietata anche quella di Carbonia».

Insomma, a loro dire la scelta «non è giustificabile. Siamo quasi a Carnevale ma certi scherzi non sono ammissibili».

(Unioneonline)

