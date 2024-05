Dopo trentaquattro giornate di Promozione non è ancora stato possibile definire la terza retrocessa diretta. Questo perché Arbus e Gialeto hanno chiuso entrambe all'altissima quota di 42 punti, ma appaiate al terzultimo posto. Come da regolamento, è necessario uno spareggio per stabilire chi scivolerà in Prima Categoria e chi si giocherà il playout col Guspini: si giocherà domenica alle 16 a San Gavino Monreale, con tempi supplementari ed eventuali rigori in caso di parità. Chi passa il turno sfiderà poi i biancorossi, con andata domenica 26 in casa e ritorno domenica 2 giugno (entrambe alle ore 16) a Guspini. Durante la stagione regolare la Gialeto ha vinto entrambi i confronti diretti, 2-0 all'andata e 0-1 al ritorno.

L'appuntamento. L'Arbus vuole evitare la seconda retrocessione consecutiva e arriva allo spareggio forte di cinque risultati utili consecutivi, con due successi (entrambi segnando quattro gol a partita) e tre pareggi. «Ci aspetta una gara dentro o fuori», il commento dell'allenatore dei minerari Nicola Agus. «Dobbiamo cercare di arrivarci con il massimo delle energie e ricaricare subito il serbatoio dopo la vittoria contro il Selargius di domenica, dove ci tengo a sottolineare il debutto del fuoriquota classe '08 Federico Agus. Sarà una partita secca e bisogna essere al massimo». La Gialeto di Diego Mariano Ruggiero, neopromossa, ha avuto una clamorosa ascesa nelle ultime giornate: dal pareggio col Monastir, che ha interrotto quattro sconfitte conseuctive, ha poi totalizzato cinque vittorie fra cui lo scontro diretto ad Arbus e una sola sconfitta (a Tortolì alla quartultima). E domenica scorsa ha conquistato la possibilità di giocarsi lo spareggio ribaltando il Castiadas negli ultimi minuti, vincendo 4-3 con una tripletta di Valentino Perinozzi (splendida la punizione decisiva) dopo essere stata sotto 0-2 in avvio e 2-3 fino all'89'.

Playout. L'altro playout in Promozione sarà un derby: Santa Giusta-Abbasanta. Andata a Santa Giusta domenica prossima alle 16, ritorno a campo invertito domenica 26 alla stessa ora. In caso di parità al termine del doppio confronto, senza supplementari né rigori, sarà l'Abbasanta a salvarsi per il miglior piazzamento nel Girone B.

© Riproduzione riservata