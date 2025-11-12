«Una sconfitta immeritata»: così Pasquale Cossu, presidente dell’Arzachena Academy Costa Smeralda, definisce il 3-2 subito a Bonorva in occasione della 10ª giornata del campionato di Promozione.

Dopo il clamoroso kappaò (1-7) patito a domicilio nel derby col Luogosanto, la trasferta in casa della terza forza del girone B non era, forse, l’incontro più agevole dal quale ripartire, ma la flessione dei galluresi al comunale Chicchito Chessa è proseguita solo nel risultato, frutto di una partita combattuta fino all’ultimo minuto.

Dopo il vantaggio dei padroni di casa il gol al 27’ del primo tempo di Donati, sempre più bomber degli smeraldini, aveva riportato la gara in equilibrio, mentre quello di Saggia al quarto d’ora della ripresa aveva illuso l’Arzachena, avanti 2-1. Poi, il “ribaltone” del Bonorva è valso alla formazione locale la vittoria finale e agli ospiti la terza sconfitta consecutiva.

Il filotto negativo sorprende a maggior ragione per la strepitosa partenza della squadra di Mauro Ottaviani, ma nonostante tutto la classifica è più che buona, con i biancoverdi settimi con 16 punti (gli stessi dell’Ozierese, sesta) e uno di distacco dalla quinta piazza occupata dal Coghinas.

Fermo restando l’obiettivo di una salvezza tranquilla in una stagione che punta innanzitutto alla valorizzazione dei giovani, già domenica al Biagio Pirina la sfida contro il Castelsardo offrirà all’Arzachena la possibilità di riprendere quota supportata dal suo pubblico.

© Riproduzione riservata