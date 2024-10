Tanti anticipi anche nel campionato regionale di calcio di Prima categoria: per domani, sabato, ne sono previsti dieci. Nel girone A sono previste Tertenia-Ierzu, derby d'Oglistra e Settimo San Pietro-Asseminese. Lo Ierzu di Andrea Piccarreta è favorito nel derby, il Settimo ha necessità di far punti per uscire dalla zona calda della classifica.

Nel girone B, si giocano, alle 15, Dono Bosco Fortitudo-Verde Isola e Perdaxius-Gonnosfanadiga (a Narcao), e, alle 16, Ruinas 81-Freccia Parte Montis. Buona partenza del Perdaxius, terzo della classe con sette punti. Il Gonnosfanadiga, che arriva dalla Promozione, ha un punto in meno e proverà il sorpasso.

Nel girone C, in programma, alle 16, Fonni-Ozierese e, alle 18, Pozzomaggiore-Thiesi. Trasferta difficile per la capolista Ozierese.

Nel gruppo D, alle 15, anticipa Alghero-Olmedo e, alle 16, La Salette Olbia-Campanedda e Porto Torres-Badesi.

© Riproduzione riservata