Michele Suella ha scelto la sua nuova destinazione: dopo gli ultimi sei mesi trascorsi con la maglia dell’Uta, il classe 1995 ha firmato con l’Atletico Masainas, in Prima Categoria. Una scelta che segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’attaccante iglesiente, deciso a mettere la sua esperienza in una squadra appena retrocessa dal campionato di Promozione. Nonostante i pochi mesi passati, l’esperienza a tinte biancoverdi di Suella è stata certamente positiva.

Arrivato a fine dicembre dal Villamassargia, Suella è stato accolto come un rinforzo d’esperienza per un reparto offensivo che necessitava di soluzioni. In pochi mesi ha collezionato numeri importanti: 7 gol totali tra campionato e spareggi (che si aggiungono ai 4 centri con la maglia del Villamassargia), oltre a una serie di prestazioni che hanno dato concretezza alla manovra offensiva della squadra. L’episodio più memorabile resta lo spareggio playoff contro l’Idolo: inserito a mezz’ora dalla fine, ha prima realizzato la rete del pareggio e poi servito l’assist per il definitivo 2-1 firmato da Ridolfi. Una gara che, di fatto, lo ha consacrato come uno degli uomini salvezza della stagione biancoverde.

Nonostante ciò, le strade tra Suella e il nuovo Uta dell’allenatore Maurizio Podda si sono divise dall’inizio dell’estate. Una scelta che ha lasciato spazio a nuovi scenari, con il centravanti che alla fine ha accettato l’offerta dell’Atletico Masainas. «È la squadra che ha creduto di più in me sin dall’inizio dell’estate – dice Suella – Ho deciso di aspettare fino all’ultimo perché avevo altre proposte molto allettanti dalla Prima Categoria, ma anche da Promozione ed Eccellenza. Per varie questioni le trattative non sono andate avanti. Il progetto del Masainas – prosegue – sembra molto interessante. L’obiettivo è quella di risalire subito in Promozione e credo che avremo tutte le capacità per riuscirci. La squadra è attrezzata per poter stare lassù, ma vedremo di domenica in domenica quale sarà il nostro epilogo».

