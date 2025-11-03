Nona giornata di andata caratterizzata dai derby e dagli 0-0 quello che ha coinvolto le oristanesi del torneo di Promozione regionale di calcio.

Nel girone A, infatti, le 5 rappresentanti della provincia di Oristano hanno collezionato 3 gare a reti bianche. A partire da Tharros – Terralba, partita che ha visto le tribune del Comunale di Oristano affollate da una bella cornice di pubblico. Sfida equilibrata, con gli oristanesi pericolosi con le scorribande di Gianoli e i calci piazzati di Zanetini, mentre i terralbesi si sono fatti sotto con il solito Andrea Sanna e la freschezza di Corda e Concu. Si dividono un punto anche il Samugheo e la capolista Guspini, che hanno dato vita ad una gara combattuta ed equilibrata, con diverse occasioni per parte che nonostante l’assenza di reti hanno comunque divertito il pubblico presente. La situazione in classifica vede ora i guspinesi primi con 22 punti, 1 di vantaggio su Terralba e Castiadas (vittorioso sul campo dell’Atletico Cagliari). Il Samugheo, invece, rimane sempre in zona playoff, in quinta posizione. A ridosso delle prime 5 c’è l’Arborea che, tra le mura amiche, ha chiuso con un pareggio senza gol il derby contro la Freccia Parte Montis. Partita combattuta, che ha visto i padroni di casa giocare con un uomo in meno nell’ultima mezz’ora di gioco a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Wolhein.

Nel girone B il terzo derby di giornata nell’oristanese si chiude con la vittoria esterna del Ghilarza sul campo del Bosa (1-2). Prima vittoria di Simone Deliperi dal suo arrivo sulla panchina ghilarzese. Ospiti che portano a casa i 3 punti grazie alle reti di Andrade e Nieddu. Il momentaneo pareggio bosano era stato siglato da Fadda su rigore. Ghilarza che sale a quota 7 punti, in zona playout. Per il Bosa, invece, è la quarta sconfitta stagionale.

