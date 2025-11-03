Il sesto turno di Serie C Unica conferma l’equilibrio di un campionato senza padroni. La Sirius Nuoro perde lo scontro diretto di Sassari contro il Sant’Orsola (89-72) e vede svanire la vetta solitaria: ora i nuoresi condividono il primato con gli stessi sassaresi e con il Calasetta, vittorioso nel derby sulcitano in casa del Carbonia (98-62).

Colpo esterno anche per l’Antonianum, che espugna il parquet dei Demones Ozieri (83-73), mentre la Ferrini Quartu si sblocca trovando il primo successo stagionale ai danni dell’Aurea Sassari (83-61). Nel derby sassarese, infine, la Torres ha la meglio sulla Dinamo Academy al termine di una gara combattuta (78-75).

Ha osservato il turno di riposo l’Olimpia Cagliari.

Ferrini Pisano Arredamenti Quartu - Fisiokons Aurea Sassari 83-61

Parziali: 23-16; 21-19; 25-12; 14-14.

Ferrini: Pedrazzini 11, Saba 3, Piras 10, Pisu 4, Saddi 13, Diana 9, Fancello 6, M. Sassaro 18, Madau 2, Astara 2, Marras 5.

Aurea: G. Langiu 3, Desole 3, Sanciu 12, L. Langiu 11, Giua 16, Matta 10, Fumanti 2, Usai 2, Macciocu 2.

Arbitri: Claudia Seu, Riccardo Basso.

Scuola Basket Carbonia - Camping La Salina Calasetta 62-98

Parziali: 23-19; 11-29; 15-25; 13-25.

Carbonia: Boi 9, Angius 2, Manca 10, Aste 2, Porricino 2, Deliperi 4, Cancedda 4, Crobu 8, Cau 15, Putignano 6.

Calasetta: Romeo 23, Vivi 5, Mpeck 4, Targonskis 16, Zucca 7, Werlich 21, Ranucci 11, Fucka 11.

Arbitri: Davide Frau, Alessandra Seu.

Demones Ozieri - Basket Antonianum 73-83

Parziali: 18-17; 23-20; 19-21; 13-25.

Ozieri: Poloni 13, Vasselli 17, Carletti 2, Serra 12, S. Monaco 13, G. Monaco 12, Cordedda 2, Polo 2.

Antonianum: Medda 2, Cogoni 3, Ruggeri 5, Malpede 16, Suriano 15, Pirisi 14, A. Mattana 14, Tiragallo 12, Jordan 2.

Arbitri: Massimo Zara, Diego Fortunato.

Basket Sant’Orsola - Sirius Pallacanestro Nuoro 89-72

Parziali: 20-22; 27-23; 19-12; 23-15.

Sant’Orsola: Gueye 4, Sanna 27, Aroni 10, Peruzzi 20, Casu 28.

Nuoro: Assui 6, Piredda 2, Canu 7, D. Radakovic 3, V. Radakovic 22, Martis 8, Doglio 8, Galantino 16.

Arbitri: Matteo Fancellu, Simone Margaritella.

SEF Torres - Polisportiva Dinamo Academy 78-75

Parziali: 20-14; 24-16; 9-18; 25-27.

Torres: E. Pitirra 12, Casula 6, Dell’Erba 9, D’Elia 8, Casu 30, Pompianu 11, Barabino 2.

Dinamo: Vargiu 6, Cubeddu 9, Giordo 4, Cecchini 3, Meschini 23, Re 17, Cipriano 14, Correddu 1.

Arbitri: Marco Mameli, Riccardo Cappelloni.

Classifica: Calasetta, Sant'Orsola e Nuoro 8, Dinamo Academy, Ozieri e Antonianum 6, Aurea Sassari, Olimpia Cagliari, Torres e Carbonia 4, Ferrini 2.

