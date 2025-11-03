Si è svolta a Sinnai la quarta edizione della cronoscalata “Cirronis”, organizzata dall’associazione Serpeddì Bike Team con la collaborazione degli Shardani, di numerosi volontari e con il patrocinio del Comune di Sinnai.

Il percorso, tracciato sulla durissima salita di Cirronis, misurava circa sei chilometri e mezzo con quasi 500 metri di dislivello positivo.

A imporsi è stato Francesco Marcello, autore di una grande prestazione e protagonista di un brillante ritorno alle gare. Il corridore di Sa Duchessa ha tagliato il traguardo in 25:10.58, con una media di 15,49 km/h.

Staccato di quasi tre minuti (27:56.30) Ciro Commesso della Donori MTB, mentre completa il podio Ivan Senis, anche lui della Donori MTB, con il tempo di 28:09.62.

Giacomo Borbone e Francesco Pitzalis (categoria M1)

Completano la top ten: Paolo Massenti (Bike Tour), Giacomo Borbone (Sinnai MTB), Gianluca Sanna (Linas Bike), Stefano Pani (SBS), Andrea Steri (Sa Duchessa), Efisio Pintori (Bike Tour) e Giuseppe Orrù (Dimonios Bike). Tra le donne, vittoria per la triatleta Elisabetta Orrù, tesserata con l’Aquascan Sinnai, che ha completato il percorso in 38:61.51, precedendo Francesca Boi del team di casa Serpeddì Bike Team.

Podio assoluto donne

«Ringraziamo tutte le associazioni sportive che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento e le associazioni di volontariato, indispensabili per la buona riuscita», ha dichiarato l’assessore allo Sport Alessio Serra. «Un grazie speciale anche alla Cagima per l’ospitalità e per il graditissimo terzo tempo».

