Tanto per cominciare, Mauro Ottaviani non è a rischio. «Al contrario, come anticipato dal direttore Antonello Zucchi, di cui condivido il pensiero, stiamo perfezionando il rinnovo per la prossima stagione», dice Pasquale Cossu, presidente dell’Arzachena Academy Costa Smeralda, dopo l’1-7 subito dal Luogosanto nel derby di Promozione.

«I nostri obiettivi principali sono la salvezza e la crescita dei tanti giovani che abbiamo in rosa, e il mister gode della massima fiducia da parte del club. Sabato – prosegue Cossu – abbiamo subito una sconfitta pesante, inutile girarci intorno. Fa male a tutti: alla società, ai ragazzi, ai tifosi e a tutta Arzachena. Quando si rappresenta un’intera comunità, certi risultati fanno rumore». Tuttavia, i drammi sono altri.

Il numero uno degli smeraldini non cerca scuse ma difende la squadra e si assume tutte le responsabilità. «La delusione è naturale, e da presidente ci metto la faccia, come ho sempre fatto. La squadra è ferita – sottolinea il numero uno biancoverde – ma ha bisogno di sostegno, non di processi. Abbiamo un gruppo giovane che deve crescere, imparare e reagire con orgoglio. E lo farà».

Infine, l’invito a prendere l’1-7 della 9ª giornata per quello che è: una sconfitta, pesante certo, ma pur sempre un risultato che non rappresenta un campionato. Una lezione dalla quale imparare e ripartire, senza troppi drammi.

«Le stagioni non si definiscono in una domenica storta, ma da come si riparte il giorno dopo. E vi assicuro che da domani lo faremo con ancora più determinazione. Uniti – conclude Cossu – possiamo rialzarci più forti di prima».

