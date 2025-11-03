Dopo le due sconfitte rimediate tra campionato e Coppa Italia di Eccellenza nell’ultima settimana, il Santa Teresa rialza la testa con una buona prestazione e un buon punto sul campo dell’Ossese, che vale un passettino avanti in classifica con 5 punti e il terzultimo posto all’indomani dell’ottava giornata.

Al “Walter Frau” la squadra di Celestino Ciarolu sfiora l’impresa, ma alla fine deve accontentarsi del 2-2. Galluresi in vantaggio dopo la mezz’ora su rigore (fallo su Traoré) trasformato da Carlander, replicano i padroni di casa a ridosso dell’intervallo con l’ex Ilvamaddalena Di Pietro. Nella ripresa, tempo 20’, i biancocelesti si riportano avanti con Sanna dagli sviluppi di un corner battuto da Traoré (ancora lui), ma nel finale, in pieno recupero, la formazione allenata da Carlo Cotroneo ristabilisce l’equilibrio con Glino.

Ora testa alla vice capolista Lanusei, attesa domenica allo stadio Buoncammino.

