Prosegue la marcia del Cus Cagliari in testa alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. I cagliaritani portano a casa la quinta vittoria in altrettante gare imponendosi contro il Cus Sassari.

Il “Testa-Coda”. Il quintetto allenato da Marco Benucci vince 72-58 contro il Cus Sassari. Padroni di casa che comandano, conquistando la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (42-30 al 20’). Al rientro dal riposo lungo i sassaresi reagiscono e accorciano il divario, fino al -5 del 30’ (55-50). Negli ultimi 10’ Graviano e compagni allungano nuovamente, fino al 72-58 della sirena conclusiva. Top scorer della gara è Lizzeri, del Cus Sassari, con 17 punti.

Coppia all’inseguimento. CMB Porto Torres e Astro inseguono in classifica ad un successo di distanza. I primi si impongono sull’ostico parquet del Genneruxi Cagliari per 59-76. Il CMB guida le danze sin dai primi minuti (16-20 al 10’), prima di allungare in maniera decisa prima del riposo lungo (27-44 al 20’). Stesso spartito nella ripresa (45-63 al 30’), fino al +17 finale. Per Porto Torres da segnalare i 18 punti della coppia Sahud-Lungheu. L’Astro, invece, supera la Santa Croce Olbia per 90-86. Padroni di casa che cercano la fuga già nei primi 20’ (49-40 all’intervallo). La reazione olbiese arriva nel terzo quarto, fino al 64 pari del 30’. Nel corso dell’ultima frazione la Santa Croce si ritrova sull’81-85 dell’ultimo minuto, ma i padroni di casa ribaltano la situazione grazie, in particolare, alle prodezze di Salis (20 punti a fine gara per lui), fino al +4 finale.

Le altre. Nelle altre partite in programma spicca la vittoria esterna di Elmas sul campo della Ferrini (76-83 il finale). Ospiti sempre avanti nell’arco dei 40’ di gioco, con un massimo vantaggio di 14 lunghezze al 30’ (49-63). Elmas trascinata da Tufo, miglior realizzatore della sfida con 20 punti. Bella vittoria casalinga della SAP Alghero, contro Sinnai, per 95-89. Algheresi che si impongono al termine di una sfida combattuta e sempre in bilico, grazie anche ai 30 punti realizzati da Sahud. Terzo sorriso stagionale della neo-promossa Assemini, contro il San Sperate, per 70-65. Padroni di casa sul +10 all’intervallo (36-26), ma gli ospiti non demordono e ribaltano la situazione al 30’ (48-51). Negli ultimi 10’ di gara il break asseminese che vale la vittoria. Al San Sperate non basta avere il top scorer dell’incontro, Cogoni con 16 punti. Infine, vince l’Atletico Cagliari, per 71-62, contro i Mogoro. Miglior realizzatore della gara, anch’essa molto equilibrata, è Cau dell’Atletico con 20 punti.

