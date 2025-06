Oggi, domenica, alle 17, si disputano le finali dei playoff di Prima e Seconda Categoria, decisive per la definizione della graduatoria per i ripescaggi. Per la Prima categoria, la finalissima tra Freccia Parte Montis e San Giorgio Perfugas si gioca allo stadio “Scalarba” di Macomer. La finale per il terzo e quarto posto, Baunese-Thiesi al “Maristai” di Gavoi. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i supplementari e, se necessario, con i calci di rigore.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria, allo stadio “G. Neri” di Arborea si affrontano Accademia Sulcitana e Sorso per il primo posto. La finale per il terzo e quarto posto tra Macomer e Villagrande si disputa a “Sa ‘e Marina” di Ovodda. Anche in questo caso, in caso di parità dopo i 90’ regolamentari, si giocheranno i supplementari e, se servirà, i rigori.

