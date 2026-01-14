Novità sulla panchina del Santa Giusta, compagine che milita nel girone B del torneo di Prima Categoria.

Nelle scorse ore, infatti, Roberto Sau ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Una decisione arrivata all’indomani della sconfitta casalinga contro la Libertas Barumini (0-2), la nona stagionale, che ha relegato i lagunari al penultimo posto e in piena zona playout. A darne notizia è la stessa società presieduta da Marco Cau, tramite un comunicato ufficiale.

«L’Asd Santa Giusta – si legge nella nota - comunica che Mister Bobo Sau ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Non è stata una scelta semplice né per lui né per la società. In una stagione iniziata con alcune difficoltà, Mister Sau ha lavorato con dedizione, passione e disponibilità, accompagnandoci nel percorso e sostenendo la squadra in ogni momento. A Mister Sau vanno il nostro sincero grazie e l’augurio di trovare le migliori soddisfazioni umane e sportive nel prosieguo del suo percorso».

Sau era ritornato la scorsa estate alla guida del Santa Giusta dopo oltre 10 anni. Dal 2011 al 2014, infatti, aveva firmato il doppio salto dalla Terza alla Prima Categoria. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il nome del nuovo tecnico.

© Riproduzione riservata