La geografia è quella di sempre: il girone A copre Cagliaritano, Sarrabus e Ogliastra, il B unisce Medio Campidano, Sulcis e Oristanese, il gruppo C tiene insieme il Nuorese, il Goceano, il Marghine e la Gallura, il girone D il Sassarese con Anglona e Gallura settentrionale.

Il D è il raggruppamento con più passato, anche storico: il Porto Torres, per decenni una delle piazze più importanti dell'isola e a lungo in Serie D, apre in casa col Ploaghe; il Sorso 1930, nove campionati di D e quattro stagioni di C2 negli anni Ottanta, va a Badesi; l'Ittiri ospita il San Paolo Sassari, il Lanteri riceve il Malaspina.

Nel girone A il La Palma Cagliari, che alla fine degli anni Ottanta arrivò fino alla C2, comincia a Cardedu. Nel C il Tavolara, sei stagioni in D e due titoli regionali, riceve l'Oliena, mentre Ghilarza e Bittese partono davanti al proprio pubblico. Nel B il Gialeto 1909, otto campionati di Serie D alle spalle, è di scena a Decimoputzu, l'Isili va a Gonnosfanadiga.

Otto le gare anticipate al sabato nel turno d'apertura; il 27 marzo, invece, tutti e quattro i gironi scenderanno in campo interamente di sabato.

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