Il primo appuntamento della stagione è andato più che bene, con la vittoria per 7-0 contro l’Ichnos Sassari nel primo turno di Coppa della Divisione, ora per il Quartu C5 prosegue il conto alla rovescia all’inizio dei campionati. Per la prima volta nella sua giovane storia (la società è stata fondata nel 2021, inizialmente a Selargius), il club del presidente Fabrizio Righetto parteciperà a due campionati nazionali: alla Serie A2 maschile, dove è l’unica sarda, si aggiunge anche la B femminile, dopo che le ragazze nel 2025-2026 hanno vinto i playoff nazionali di C (a seguito del successo nel campionato regionale, a punteggio pieno).

La squadra femminile del Quartu C5 (foto Francesco Caboni)

Per affrontare questo doppio impegno, il Quartu C5 si è rinnovato. «Vogliamo mille spettatori, quanti ne può contenere il PalaBeethoven», l’augurio del patron Righetto. «Credo che la società meriti questo palcoscenico, finora siamo arrivati a 400 tifosi al palazzetto ma puntiamo a crescere sempre di più». Per farlo, il club si è affidato a Lucas Massa come direttore generale, che si aggiunge ai vicepresidenti Gabriele Licheri e Alessandro Carta: «Volevamo intervenire su alcune cose che non erano andate al meglio nella scorsa stagione», segnala Massa. «Abbiamo cambiato il 70% della rosa maschile, inserendo tanti giovani promettenti e altri giocatori che sposano a pieno le idee del nuovo allenatore».

La squadra maschile sarà allenata da Diego Podda, mentre quella femminile da Milena Gasparini che è anche una delle giocatrici. Il Quartu C5 giocherà di nuovo in Coppa della Divisione sabato alle 16 a Sassari nel ritorno contro l’Ichnos, poi il 3 ottobre l’esordio in A2 (dove lo scorso aprile si è salvato ai playout) sul campo dell’Altovicentino Futsal, nel Girone A. Le ragazze, inserite nel Girone C di Serie B, debutteranno il 4 ottobre in trasferta con l’Eventi Futsal. «Per me è stato un grande piacere rispondere alla chiamata del Quartu: da qui riparte tutto, con Fabrizio ci conosciamo da anni e ho sempre pensato che per il mio ritorno nel calcio a 5 avrei voluto lavorare con lui. Abbiamo degli obiettivi pressanti», ha detto Podda.

Questo l’organico completo delle due squadre, presentate domenica scorsa al Lazzaretto di Sant’Elia a Cagliari.

Quartu C5 maschile. Giocatori: Pietro Mercenaro, Francesco Cara, Leonardo Scavino, Yoann Valdes, Christian Cianchi, Luca Previdelli, Andrea Cau, Guti, Dídac Rodrigo Montañes, Edoardo Sirigu, Leonardo Nastasi, Leonardo Corona, Yuri Melis, Luca Isola, Matteo Podda. Staff: allenatore Diego Podda, vice Massimo Diana, preparatore atletico Alberto Mascia, preparatore dei portieri Roberto Orani, medico Nando Fois, fisioterapista Christian Sanna, team manager Mattia Bullita, responsabile logistica Mario Lecca.

Quartu C5 femminile. Giocatrici: Elisa Carta, Simona Casti, Greta Doro, Alice Evans, Milena Gasparini, Marta Lorrai, Sara Manca, Rute Marques Lavado, Giulia Piroddi, Laura Santoni, Teresa Saraniti, Tania Tuveri, Fabiana Vecchione. Staff: responsabile Manuela Tiddia, coordinatore tecnico Fabio Previdelli, allenatrice-giocatrice Milena Gasparini, preparatore atletico Matteo Frigau, preparatore dei portieri Davide Lecca, team manager Valeria Lunesu, dirigenti Valentina Cossu, Alice Lisci e Jessica Saiu.

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