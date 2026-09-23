Il calcio dilettantistico sardo della Prima e Seconda categoria riparte assieme col primo turno in programma fra sabato e domenica prossima.

In mezzo sette mesi di campionato, prevista la sosta natalizia del 27 dicembre e del 3 gennaio, il turno infrasettimanale di mercoledì 6 gennaio per la Prima e per i due gironi da quindici di Seconda, e un numero che fotografa la dimensione del movimento: 178 squadre complessive, 64 in Prima e 114 in Seconda.

Si comincia alle 16, si scenderà alle 15 dal 25 ottobre con l'ora solare. La Prima è divisa nei consueti quattro gironi da 16 formazioni, 30 giornate; la Seconda in otto raggruppamenti, sei da 14 e due da 15 — il B del Sulcis-Iglesiente e l'H fra Gallura e Baronia — allargati per fare posto ai due casi che danno il tono all'intera stagione: Carbonia e Olbia, ammesse in soprannumero dal Comitato Regionale dopo la rinuncia all'Eccellenza.

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